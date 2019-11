Rostock

Das Mittelschiff des Kreuzfahrtschiffes „Global Dream“ wird am Freitag aus der Rostocker Werfthalle ausgedockt und nach Wismar gebracht. Dort entsteht daraus der größte Kreuzliner der Welt.

OZ-Leser können das historische Ereignis im Livestream und per Liveticker verfolgen. Der Stream per Drohne aus der Luft startet an dieser Stelle zwischen 14 und 15 Uhr. Voraussetzung ist, dass die Wetterbedingungen den Flug zulassen.

Zeitplan für Freitag und Sonnabend So sieht nach aktuellem Stand der Zeitplan für die Überfahrt des Mittschiffs von Warnemünde nach Wismar aus: Warnemünde, Freitag, 22. November: 10 Uhr: Ausdocken des vorderen Bereichs des Mittschiffs mit Hilfe eines Führungsschleppers und zwei Assistenzschleppern. 14 Uhr: Das Mittschiff ist zur Hälfte ausgedockt, fünf Schlepper sind nun im Einsatz. 15 Uhr: Das Mittschiff ist ausgedockt und wird vor dem Dock mit Hilfe von sechs Schleppern gedreht und für den Transport vorbereitet. Wismar, Sonnabend, 23. November: 15 Uhr: Ankunft des Mittschiffs in Wismar, anschließend wird es in die Dockhalle eingeschwommen. Sechs Schlepper kommen zum Einsatz.

Von OZ