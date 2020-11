Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) äußert sich am Dienstagnachmittag zur Corona-Lage in MV. Zuvor hat sie mit ihrem Regierungskabinett und Vertretern von Gewerkschaften und Sozialverbänden über die aktuelle Situation beraten. Verfolgen Sie hier Ihre Rede im Livestream aus der Staatskanzlei in Schwerin.