Greifswald

Seit Monaten wird das Problem mit den Wildschweinen, die sich inmitten des Greifswalder Stadtgebiets aufhalten immer sichtbarer. Maßnahmen des städtischen Wildtiermanagers, die Tiere aus den Wohngebieten zu verscheuchen, zeigten nur bedingt Wirkung.

Zeit zu handeln, finden die Hansestädter. Der Ruf nach einer Bejagung der Tiere im Stadtgebiet wird lauter. Mitte Juni wird sich die Bürgerschaft erneut mit dem Thema beschäftigen.

Am Donnerstag um 11 Uhr ist Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zu Gast in der Greifswalder OZ-Lokalredaktion und gibt ein Interview zu der aktuellen Lage der Wildschweinplage in der Hansestadt. Wir übertragen an dieser Stelle live.

Das Live-Interview ist Teil des zweiten Digitalisierungskongresses NØRD in Mecklenburg-Vorpommern, der am Montag gestartet ist und noch bis zum 14. Juni läuft. Weitere Informationen zu dem Kongress gibt es auf www.digitalesmv.de/noerd

