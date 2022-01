Schwerin

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) berät sich am Montag in Schwerin mit der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Außerdem besucht er am Nachmittag das Impfzentrum in der Landeshauptstadt.

Gegen 17 Uhr will er sich mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dazu äußern, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Die OZ übertragt die Pressekonferenz an dieser Stelle im Livestream.

Lauterbach und Schwesig ab 17 Uhr im Livestream

Lauterbach hatte am Sonntag vor einer hohen Zahl an Toten und massiven Einschränkungen bei Krankenhausbehandlungen gewarnt. „Uns drohen in Deutschland sehr schwere Wochen“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“. „Wir dürfen uns mit Blick auf die aktuell sinkenden Krankenhauszahlen insbesondere auf den Intensivstationen nicht in Sicherheit wiegen.“

Die Situation in den Kliniken werde sich wieder verschärfen, so Lauterbach. Momentan erkrankten vor allem die Jüngeren, die viele Kontakte hätten. Wenn sich die Älteren infizierten, werde die Zahl der Klinikeinweisungen wieder steigen. „Da kann es, je nach Entwicklung, nicht nur bei den Intensivstationen knapp werden, sondern auch auf den normalen Stationen. Es droht die Schließung ganzer Abteilungen“, sagte er. „Eine Durchseuchung bedeutet, dass Hunderttausende schwer krank werden und wir wieder viele Tausend Corona-Tote beklagen müssen.“

Zur Debatte über eine allgemeine Impflicht sagte Lauterbach, diese sollte drei Spritzen umfassen. „Eine vollständige Impfung besteht aus drei Dosen. Vollständig Geimpfte sind gegen alle Corona-Varianten – zumindest vor schwerer Krankheit und Tod – geschützt. Daran muss sich die Impfpflicht orientieren.“

Von OZ