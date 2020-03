Rostock

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) stellt sich ab 12 Uhr in einem OZ-Telefonforum alle Leserfragen rund um die Corona-Krise in MV. Wir übertragen die Veranstaltung hier und auf Facebook live und kostenlos an dieser Stelle auf Facebook. Dort können auch direkt Fragen gestellt werden. Wer mit dem Minister persönlich sprechen will, muss die Nummer 0381/ 365 100 wählen.

Der Liveticker startet hier 12 Uhr. Wenn er nicht erscheint die Seite bitte aktualisieren.

CORONABOX Mehr lesen:

Von OZ