Schwerin

Angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen haben Bund und Länder am Montag erneut zur aktuellen Lage in Deutschland beraten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) berichtet im Livestream, was in dem Gespräch besprochen worden ist – und was dieses für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet.

Hier ist der Livestream der Staatskanzlei ab circa 20 Uhr zu sehen:

🔴 LIVE Pressestatement von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach den Bund-Länder-Beratungen Posted by Staatskanzlei MV on Monday, November 16, 2020

Von OZ