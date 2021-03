Schwerin

Das Landeskabinett hat am Dienstag erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) informiert im Anschluss live über die Ergebnisse der Sitzung. Ein Schwerpunkt der Beratungen ist die aktuelle Quarantäneverordnung für die Grenzregionen in MV gewesen. Außerdem wurde darüber gesprochen, wie das Angebot der kostenlosen Schnelltests im Land umgesetzt werden kann.

Livestream aus der Staatskanzlei in Schwerin ab 14.15 Uhr:

🔴 Live-Pressekonferenz: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Vorpommern Staatssekretär Patrick Dahlemann informieren zu den Ergebnissen der heutigen Kabinettssitzung. Posted by Staatskanzlei MV on Tuesday, March 9, 2021

Schwesig hatte den Bund bereits zuvor für die fehlenden Corona-Tests verantwortlich gemacht und scharf kritisiert. „Ich will an dieser Stelle nicht verhehlen, dass ich sehr verärgert bin darüber, dass der Bund es zulässt, dass zunächst Aldi und Co. Selbsttests verramschen können und wir die Selbsttests erst Mitte März geliefert bekommen“, sagte sie am Samstag in Schwerin.

Mecklenburg-Vorpommern habe bereits vor der Ministerpräsidentenkonferenz zwei Millionen dieser Selbsttests geordert, „weil wir geahnt haben, dass wir uns nicht auf den Bund verlassen können“, sagte sie. Das Land hat rund 1,6 Millionen Einwohner.

