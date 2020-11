Wird der Lockdown verlängert? Welche weiteren Maßnahmen werden im Dezember gelten? Bund und Länder haben sich am Mittwoch zur Corona-Lage beraten und wollen Ergebnisse liefern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) berichtet am Abend, was in der Schalte mit der Kanzlerin besprochen wurde – und was das für MV bedeutet. Wir zeigen den Livestream hier.