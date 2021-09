Rostock

Am 26. September wird ein neuer Landtag in MV gewählt. Vor der Wahl lädt die OSTSEE-ZEITUNG Spitzenpolitiker zum Talk mit Leserinnen und Lesern ein. Am Montag, 20. September, um 18 Uhr wird sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Saal des Rostocker OZ-Medienhauses den Fragen der Leserschaft stellen.

Pandemiebedingt können nur 40 Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Das Interview wird aber auch live auf der Homepage der OZ übertragen. Der Livestream startet 18 Uhr.

Talks mit Spitzenkandidaten

Es gab bereits mehrere OZ-Talks mit Spitzenpersonal großer Parteien. Am 11. August war Grünen-Chef Robert Habeck im OZ-Talk, am 16. August waren Christian Lindner (FDP) und Dietmar Bartsch (Linke) zu Gast (Radisson-Hotel), am 17. August der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet (Yachthafenresidenz Hohe Düne) und am 31. August AfD-Chef Jörg Meuthen (Rostocker OZ-Medienhaus).

Und auch der nächste Termin steht schon fest: Einen Tag nach Manuela Schwesig – am 21. September um 18 Uhr – wird sich CDU-Landesvorsitzender Michael Sack im Saal des Rostocker OZ-Medienhauses den Fragen von Leserinnen und Lesern stellen.

