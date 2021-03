Schwerin

Der verschärfte Lockdown über Ostern kommt nicht. Die Idee dazu sei ein Fehler gewesen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte sie mit den Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer erneut in einer Videokonferenz über die in der Nacht zu Dienstag gefassten Beschlüsse beraten.

Doch was bedeutet diese Entscheidung für Mecklenburg-Vorpommern? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will in einem Livestream am Nachmittag darüber informieren. Die Übertragung aus der Staatskanzlei ist hier gegen 14.30 Uhr zu sehen:

Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig LIVE Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zur Lage nach den neuerlichen Bund-Länder-Beratungen Posted by Staatskanzlei MV on Wednesday, March 24, 2021

Merkel entschuldigte sich bei Menschen in Deutschland

Nach dem Kippen der umstrittenen Regelung hatte Merkel sich bei den Menschen in Deutschland entschuldigt: Der ganze Vorgang habe zusätzliche Verunsicherung ausgelöst, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin. „Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.“ Merkel übernahm die volle Verantwortung.

Schwesig hatte bereits am Dienstag betont, dass sie mit der Art und Weise, wie die Beratungen am Montag stattgefunden hätten, nicht einverstanden war. Die Ministerpräsidentin konnte den Frust und die Unverständnis innerhalb der Bevölkerung deshalb gut nachvollziehen.

