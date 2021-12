Schwerin

Das Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Zur Debatte stehen Lockerungen Lockerungen der Corona-Besuchsregeln in Pflegeheimen über Weihnachten und Regelungen für Silvester. Zudem geht es um Ausnahmen von den 2G- beziehungsweise 2G-plus-Regeln für Jugendliche bis 17 Jahre. Direkt im Anschluss an die Beratung wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Gesundheitsministerin Stefanie Drese (beide SPD) in einem Statement über die Ergebnisse informieren, das wir hier live übertragen:

Derzeit können Kinder und Jugendliche von 12 bis unter 18 Jahren auch ungeimpft an 2G- und 2G-plus-Veranstaltungen teilnehmen - sie müssen aber einen aktuellen Test vorlegen. Diese Regelung sollte eigentlich zum Jahresende auslaufen. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hatte in der vergangenen Woche gesagt, sie sehe viele gute Gründe für eine Verlängerung. Man wolle nicht, dass Kinder und Jugendliche nicht von sozialen Aktivitäten ausgeschlossen werden, wenn ihre Eltern gegen eine Corona-Impfung sind, hieß es zur Begründung.

Von OZ