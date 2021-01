Schwerin

Die Zahl der gemeldeten neuen Corona-Infektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter vergleichsweise hoch. Die erhoffte Wirkung des Lockdowns blieb bisher aus. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) berät am Dienstag mit ihrem Kabinett sowie den Länder-Kollegen und der Kanzlerin, wie es weitergehen soll. Über die Ergebnisse der Konferenz berichtet sie anschließend in einem Livestream aus der Staatskanzlei.

An dieser Stelle können Sie Schwesig Statements nach den Beratungen live verfolgen:

Verlängerung angesichts weiter hoher Infektionszahlen

Wie viele ihrer Amtskollegen hatte Schwesig sich zuvor angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen gegen Lockerungen der aktuell strengen Corona-Schutzvorkehrungen ausgesprochen. „ Mecklenburg-Vorpommern wird sich für eine Verlängerung zunächst bis Ende Januar aussprechen“, erklärte Schwesig am Montag nach einem weiteren MV-Gipfel mit Vertretern aus Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften.

