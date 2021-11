Livestream: Ministerpräsidentin Schwesig zu den Ergebnissen des Corona-Gipfels

Schwerin/Berlin

Die Ministerpräsidenten der Länder haben am Donnerstag gemeinsam mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Bewältigung der Corona-Krise beraten. An der Videokonferenz unter dem Vorsitz Nordrhein-Westfalens nehmen neben dem SPD-Kanzlerkandidaten, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, weitere Spitzenvertreter der sich anbahnenden künftigen Koalition aus SPD, FDP und Grünen teil.

Die Bund-Länder-Runde suchte nach möglichst bundeseinheitlichen Bewertungsstandards zur Anwendung schärferer Corona-Schutzmaßnahmen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) informiert in einem Live-Statement aus der Schweriner Staatskanzlei über die Ergebnisse.

Am Vormittag hatte der Bundestag bereits neue Rechtsgrundlagen für die Corona-Politik beschlossen - unter anderem mit Vorgaben zum Nachweis von Impfung, Genesung oder Test (3G) am Arbeitsplatz und in Verkehrsmitteln, aber künftig etwa ohne das Mittel von Ausgangsbeschränkungen. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen.

Von OZ