Trotz des Lockdowns steigen in MV die Corona-Infektionszahlen weiter. Können unter diesen Umständen die Lockerungen zu Weihnachten und an Silvester gehalten werden? Darüber hat das Kabinett am Vormittag beraten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig informiert jetzt hier über die Ergebnisse.