Seit Februar 2018 ist Marco Wanderwitz (CDU) Ostbeauftragten der Bundesregierung. Mit dieser Rolle soll er nicht nur Werbung für den Osten machen und für mehr Wahrnehmung sorgen, sondern auch Probleme sichtbar machen, die bei der Wiedervereinigung noch vorangetrieben werden müssen.

Wanderwitz wird am kommenden Dienstag (15. Juni) um 18 Uhr in einem Live-Talk bei der Leipziger Volkszeitung zu sehen sein. Dort wird er sich den Fragen der Chefredakteurin Hannah Suppa und Reporter Josa Mania-Schlegel stellen.

Jetzt noch Fragen einsenden

Warum legen viele junge Ostdeutsche ihre Hoffnung in eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Und was ließe sich dagegen tun? All dies beantwortet er im Livestream, der an dieser Stelle verfolgt werden kann.

