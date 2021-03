Schwerin

Beim Corona-Gipfel am Montag sind MV und die anderen Nordländer mit ihrer Initiative für Urlaubsmöglichkeiten zum Osterfest gescheitert. Ostern soll nun ein nahezu kompletter Lockdown gelten.

Das gilt auch für das Thema Urlaub an der Ostsee. Das Beschlusspapier der Bund-Länder-Konferenz lässt da nur wenige Spielräume.

Welche genau das sein könnten und was die Gipfelbeschlüsse für das Land bedeuten, berät Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstagvormittag zunächst auf einem Mini-MV-Gipfel mit Vertretern von Wirtschaft und Verbänden und anschließend in einer Kabinettssitzung. Anschließend soll es ein Pressestatement geben, das die OZ an dieser Stelle live überträgt.

Zuschauer weiter bei Hansa Rostock?

Spannend dürfte vor allem Punkt 6 des Beschlusses sein. Darin heißt es: „Im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten können die Länder in einigen ausgewählten Regionen mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen.“ Ein solches Modellprojekt ist etwa, dass in Rostock der Fußball-Drittligist FC Hansa vor wenigen Zuschauern spielen darf.

Video: Warum Rostock so wenig Corona-Fälle hat

Ansonsten ist auf dem Gipfel der Lockdown bis zum 18. April verlängert worden. Statt weiterer Lockerungen wurden die Maßnahmen in einigen Punkten sogar verschärft. So gibt es strengere Kontaktbeschränkungen und auch die Möglichkeit von Ausgangssperren in besonders betroffenen Regionen.

Von Axel Büssem