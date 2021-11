Livestream: Rostocker Corona-Experte Emil Reisinger beantwortet Fragen der OZ-Leser

Rostock

Wie geht es weiter mit der Corona-Pandemie in MV, mit Booster-Impfungen und Maskenpflicht, welche Maßnahmen helfen jetzt gegen die vierte Welle, was muss die Gesellschaft leisten, und was kann jede(r) Einzelne tun?

Auf aktuelle Fragen wie diese antwortet der Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger von der Unimedizin Rostock am Montag, dem 22. November ab 16 Uhr in einem Telefonforum der OSTSEE-ZEITUNG. Wir senden online im Livestream.

Fragen können live oder vorab gestellt werden

OZ-Chefredakteur Andreas Ebel wird den Mediziner interviewen und ihm Fragen der Leserinnen und Leser stellen, die auch vorab schon an die Redaktion geschickt werden können. Rufen Sie während der Sendung an: 0381/365 229 oder schicken Sie Ihre Fragen vorab per Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de!

Von OZ