Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Dienstag erneut mit dem Landeskabinett über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Schwesig wird im Anschluss gemeinsam mit Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) und Professor Emil Reisinger von der Universitätsmedizin Rostock live über die Ergebnisse der Sitzung informieren.

Die OZ übertragt den Livestream aus der Staatskanzlei gegen 14.30 Uhr an dieser Stelle. Noch ist dieser nicht gestartet.

MV seit Montag erneut im Lockdown

MV ist seit Montag (19. April) wieder für vier Wochen im Lockdown. An den Schulen des Landes heißt das erneut: Distanzunterricht. Auch die meisten Geschäfte mussten wieder schließen. In einigen Regionen gelten zudem nächtliche Ausgangssperren. Ziel ist es, die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in einem ersten Schritt wieder unter 100 zu senken.

Am Montag sind in MV 114 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 62 weniger als am Montag vor einer Woche. Landesweit haben sich zuletzt 142,1 Menschen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche mit Corona infiziert. Damit sank die Inzidenz im Vergleich zum Vortag um 7,9.

Von OZ