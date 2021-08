Schwerin

In einer Pressekonferenz wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag über die Ergebnisse der Beratung mit der Landesregierung informieren. Die Sitzung läuft seit 10.30 Uhr. Die Politiker und Politikerinnen Mecklenburg-Vorpommerns beraten über die landeseigene Corona-Ampel. Bisher gibt es sechs Stufen, dies soll jedoch vereinfacht werden.

Sehen Sie hier den Livestream aus der Staatskanzlei in Schwerin ab etwa 14 Uhr. Sollte das Video nicht von alleine starten, aktualisieren Sie bitte die Seite.

Seit Montag gilt in Rostock und Schwerin die „3G“ Regel, da in den beiden Städten in der vergangenen Woche mehrere Tage die Ampelstufe orange galt. Eines der Kriterien für diese Stufe ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50 über mindestens drei Tage hinweg.

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag erneut gesunken. Zuletzt haben sich binnen einer Woche 29,2 Menschen je 100 000 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie aus Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervorgeht. Am Sonntag hatte das Lagus einen Wert von 30,5 und am Samstag 31,2 gemeldet.

Von OZ