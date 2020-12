In Deutschland wird das öffentliche Leben ab Mittwoch aufgrund der Corona-Krise erneut weitgehend heruntergefahren. Der harte Lockdown kommt damit früher als in MV ursprünglich geplant. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erläutert ab etwa 12.30 Uhr hier im Livestream, was die Beschlüsse für die Bürger bedeuten.