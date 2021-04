Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) berät aktuell mit den Ministerinnen und Minister des Kabinetts digital einer Sonder-Kabinettssitzung über die Änderungen der Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern, die sich durch das neue Bundes-Infektionsschutzgesetz ergeben. Über die Ergebnisse wird sie im Anschluss live berichten.

Die OZ überträgt den Stream aus der Staatskanzlei an dieser Stelle. Eine Uhrzeit wurde noch nicht bekanntgegeben.

Schwesig kritisierte Teile des Gesetzes

Schwesig hatte das Gesetz zuvor in mehreren Punkten kritisiert. „Wir halten es für schwierig, dass sich schon nach drei Tagen über 100 und nach fünf Tagen unter dieser Grenze die Regeln ändern. Das kann zum Beispiel bei den Ausgangsbeschränkungen zu einem ständigen Hin und Her führen“, sagte sie unter anderem am Mittwoch in Schwerin.

Dennoch zeichneten sich bereits am Mittwoch nochmals verschärfte Corona-Maßnahmen für die Menschen in MV ab. So müssten etwa Baumärkte in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner grundsätzlich wieder schließen, wie aus Kreisen bekannt wurde.

Von OZ