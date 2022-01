Bund und Länder sind am Freitag zum ersten Mal im neuen Jahr zu einem Corona-Gipfel zusammenkommen – Anlass war die hochansteckende Omikron-Variante. Was ändert sich nun in MV? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) äußert sich hier live gegen 17 Uhr zu den Ergebnissen.