Die Landesregierung MV berät am Mittwoch mit Kommunen, Landkreisen und Verbänden über die schrittweise Öffnung des Tourismus im Land. Bereits am Pfingstmontag hatte die Ministerpräsidentin ihren Plan exklusiv bei der OZ vorgestellt. Nach dem MV-Gipfel informiert das Kabinett per Livestream gegen 19 Uhr über die konkreten Ergebnisse.