Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali geben dazu im Anschluss an die Kabinettssitzung am Dienstag ein Live-Statement aus der Staatskanzlei ab. Hier geht es zu der Übertragung.