Schwerin

Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) hat am Dienstag dem Schweriner Kabinett den Haushaltsabschluss für das Corona-Jahr 2020 vorgelegt. Zur Bewältigung der Krise hatte der Landtag den Etat massiv aufgestockt und die höchsten Schulden in der Landesgeschichte gemacht.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) informiert im Anschluss an die Sitzung gemeinsam mit Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Finanzminister Meyer über die Ergebnisse – und spricht auch über die allgemeine Corona-Lage im Land.

Manuela Schwesig ist hier ab 15.30 Uhr in einem Livestream aus der Staatskanzlei zu sehen:

🔴 Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Gesundheitsminister Harry Glawe und Finanzminister Reinhard Meyer zu den Ergebnissen der heutigen Kabinettssitzung. Posted by Staatskanzlei MV on Tuesday, February 2, 2021

Sollten Sie das Video nicht angezeigt bekommen, können Sie dieses auch direkt bei Facebook verfolgen.

Insgesamt 2,85 Milliarden Euro nimmt MV an Krediten auf, um damit den Corona-Schutzfonds zu speisen. Niedrigere Steuereinnahmen infolge konjunktureller Einbrüche in Teilen der Wirtschaft sorgen für zusätzlichen Handlungsbedarf. So wird allgemein damit gerechnet, dass erstmals seit 2011 das Land wieder in die roten Zahlen gerutscht ist.

Von OZ