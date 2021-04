Schwerin

Wie geht Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Pandemie weiter vor? Darüber hat die Landesregierung am Montag mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften beraten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) berichten im Anschluss live.

Die OZ überträgt den Stream aus der Staatskanzlei an dieser Stelle:

Pressestatement Ministerpräsidentin Manuela Schwesig LIVE Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach Gesprächen mit Vertretern der Wirtschaft und Gewerkschaften Posted by Staatskanzlei MV on Monday, April 12, 2021

Schwesig für gesetzliche Corona-Notbremse

Schwesig kündigte zuvor an, das Tempo im Kampf gegen das Coronavirus in MV zu erhöhen. Die SPD-Politikerin stellt sich hinter die Pläne für bundesweit einheitliche Regelungen. „Wir sind offen für die Gesetzesänderung, wir finden schon lange, dass bestimmte Beschränkungen und auch Instrumente in ein Bundesgesetz gehören. Zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen“, sagte Schwesig am Samstag gegenüber mehreren Fernsehsendern.

Schwesig forderte auch mehr Unterstützung vom Bund – beispielsweise für die Gastronomie. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dürfe nicht nur vorschreiben, was verboten sei, sondern müsse auch sagen, wie sie helfe.

