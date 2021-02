Schwerin

Der Umgang mit Corona-Hochrisikogebieten in Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag Thema einer Sonder-Kabinettssitzung. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie die Ministerinnen und Minister beraten über künftige Regeln, Inzidenz-Grenzwerte und weitere Details.

Im Anschluss an die Sitzung will Schwesig mit einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren. Wir berichten hier ab etwa 13.30 Uhr live aus der Staatskanzlei in Schwerin.

🔴 Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu den Ergebnissen der heutigen Sonder-Kabinettssitzung. Posted by Staatskanzlei MV on Friday, February 5, 2021

Von OZ