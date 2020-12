Schwerin

Wenn die Corona-Fallzahlen im Nordosten weiter steigen, könnte jede Familie nur noch eine andere Person treffen. So hatte es die Landesregierung um Manuela Schwesig ( SPD) beschlossen. Am Dienstagvormittag berät die Regierung, ob das auch umgesetzt wird.

Schwesig hatte eine weitere Einschränkung der Personenzahl nach Weihnachten ins Spiel gebracht. So sollte jeder Hausstand, jede Familie nach den Feiertagen nur noch eine andere Person treffen dürfen – wenn die Corona-Inzidenz MV-weit an mehreren Tagen nacheinander über 100 liegt: also mehr als 100 neue Fälle binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner. In den vergangenen Tagen allerdings lag der Wert unter 100, am Montag bei 97,4.

Anzeige

Lesen Sie hier den aktuellen Stand der Beratungen: Drohen in MV schärfere Kontaktregeln nach Weihnachten?

Auf der Kabinettssitzung am Dienstag soll eine Zwischenbilanz zur Bekämpfung der Corona-Krise gezogen werden, ob die deutlich härteren Maßnahmen seit Mitte Dezember – unter anderem die Schließung vieler Geschäfte, die Aufhebung der Präsenzpflicht an Schulen und weiter eingeschränkte persönliche Kontakte – gegriffen haben.

Hier können Sie ab 14 Uhr Schwesig Statements nach der Kabinettssitzung live verfolgen. Dann will sie in der Staatskanzlei in Schwerin eine Pressekonferenz geben.

Von OZ