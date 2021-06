Livestream: Verfolgen Sie die partielle Sonnenfinsternis aus der ersten Reihe

Rostock

Am Donnerstag, 10. Juni, schiebt sich auch in Deutschland wieder der Mond vor die Sonne. Die Sonnenfinster 2021 verdeckt die Sonne nicht komplett, dennoch zieht das Naturereignis wieder viele Interessierte nach draußen, um mit besonderen Schutzbrillen in den Himmel zu blicken.

Auch die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben am Mittag die Gelegenheit, zumindest einen kleinen Blick auf die partielle Sonnenfinsternis zu werfen. Ein Experte der Sternwarte Schwerin erklärt, wann die Sonnenfinsternis genau zu sehen ist, und was man dabei beachten sollte.

So besonders das Schauspiel ist, so gefährlich kann es auch werden. Der Chefarzt der Neubrandenburger Augenklinik warnt, nicht ungeschützt die Sonnenfinsternis am Donnerstag zu beobachten.

