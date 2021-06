Schwerin

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät aktuell über weitere Lockerungsschritte in der Corona-Pandemie. Dabei geht es nach OZ-Informationen um die Aufhebung der noch geltenden Testpflicht in Innenräumen der Gastronomie, in Museen und bei körpernahen Dienstleistungen, aber auch jedweder Pflicht zum Maskentragen draußen. Diesen Schritt hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bereits in der vergangenen Woche angekündigt.

Außerdem soll ein neues Corona-Ampelsystem vorgestellt werden, anhand dessen weitere Maßnahmen oder Lockerungen abgeleitet werden sollen. Es soll laut Schwesig nicht allein die Sieben-Tage-Inzidenz, also den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, beinhalten, sondern zudem etwa die Krankenhausauslastung mit Covid-19-Patienten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verfolgen Sie hier Manuela Schwesigs Statement

Um 16 Uhr will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über die aktuellen Beschlüsse im Livestream informieren. Verfolgen Sie hier ihr Statement:

🔴Live: Nach der Kabinettssitzung: Diese Lockerungen gibt es jetzt in MV Posted by Staatskanzlei MV on Tuesday, June 22, 2021

Sollte Ihnen der Stream nicht ordentlich angezeigt werden, können Sie Schwesigs Ansprache auch auf der Facebook-Seite der Staatskanzlei verfolgen.

Von dpa/OZ