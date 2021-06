Schwerin

Die Frage, wie mit Großveranstaltungen in der aktuellen Corona-Lage umgegangen werden soll, sorgt unter den Bundesländern für teils erhebliche Verstimmungen. Nach Informationen sehen zumindest Teile der SPD-regierten Länder an diesem Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz Abstimmungsbedarf.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unterstützt die Forderung: „Mecklenburg-Vorpommern wirbt dafür, dass wir uns auf gemeinsame Regeln für den Umgang mit Volksfesten und Großveranstaltungen verständigen. Da sollten wir möglichst einheitlich vorgehen“, hatte sie im Vorfeld des Gipfels der „Rheinischen Post“ gesagt.

Dem Vernehmen nach wünscht sich die SPD-Seite etwa grundlegende Rahmenbedingungen für Zuschauer bei Großveranstaltungen in Innenräumen und Open-Air abhängig von der Inzidenz, der Impfquote und einer verbindlichen Test- und Maskenpflicht.

Wird es einheitliche Corona-Regeln für Großveranstaltungen geben?

Die unionsregierten Länder, das Grünen-geführte Baden-Württemberg sowie das Kanzleramt sehen, laut Informationen aus Teilnehmerkreisen, das Thema zunächst nicht auf der Tagesordnung. Eine Einigung zu dem Punkt gilt daher als sehr unwahrscheinlich.

Schwesig kündigte an, im Anschluss an die Beratungen vor die Kameras treten zu wollen. Den Livestream mit Manuel Schwesig können Sie im Anschluss hier ab etwa 18 Uhr live verfolgen.

Hinweis: Noch hat das Video nicht begonnen.

Am Mittag (13.15 Uhr) wollten die Länderchefs zunächst unter sich beraten und dann am Nachmittag (15 Uhr) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), jeweils per Videokonferenz. In der Bund/Länder-Runde sollen aber eigentlich Corona-Themen nicht im Mittelpunkt stehen. Geplante Themen sind vielmehr der Stand der Digitalisierung der Verwaltung und die Energiewende in Deutschland.

Von OZ