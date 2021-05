Der Corona-Lockdown in MV wirkt: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land liegt seit mehreren Tagen unter 100. Am Dienstag hat der MV-Gipfel über mögliche Lockerungen beraten. Erste Zwischenergebnisse sind bereits durchgesickert. Ab 21.15 Uhr will sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zu den Ergebnissen äußern.