Livestream am Montag: Cellisten spielen für Corona-Helden in Rostock

Bei der neuen OZ-Reihe „Klassik für Helden“ gibt es klassische Musik für Corona-Helden. Am Montag um 15 Uhr spielen fünf Cellisten der Norddeutschen Philharmonie Rostock an einem geheimen Ort – als Überraschung für jene, die dort arbeiten. Das Konzert am Montag im Livestream.