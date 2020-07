Livestream aus dem Kirchenschiff: Wie die Nordkirche in MV mit Corona umgeht

Greifswald

Seit vergangenem Herbst ist Tilman Jeremias als Bischof des Sprengels Mecklenburg und Pommern der Nordkirche im Amt. Die Zeit ist für ihn auch stark vom Umgang mit der Corona-Krise geprägt, weil Kirche und Glaube stets von der Begegnung mit anderen Menschen leben, was zuletzt schwierig war.

Herr Jeremias, das Coronavirus stellt nicht nur einen Angriff auf die Gesundheit, sondern auch auf die Gemeinschaft dar, was wir in vielen Lebensbereichen gespürt haben. Besonders die Kirche lebt von Gemeinschaft. Ist sie ist besonders betroffen?

Tilman Jeremias: Das Coronavirus hat zu einer enormen Einschränkung unserer Arbeit geführt. Denn in der Tat lebt kirchliche Arbeit von der Begegnung mit Menschen. Das ist im Gottesdienst so, in der Bildungsarbeit, aber auch in der Seelsorge. Dennoch war es richtig, dass auch wir gesagt haben: Haltet Abstand, damit das Virus beherrschbar bleibt. Die digitalen Alternativen, die uns geblieben sind, um den Gottesdienst zu feiern, waren nur als Ersatz gedacht. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass wir damit viele Menschen erreichen, die dieses Format anspricht. Als besonders schmerzlich habe ich empfunden, dass unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger sich nur unter Überwindung großer Hürden um ältere und kranke Menschen kümmern konnten.

Gab es nicht innerhalb der Nordkirche eine Debatte darüber, sich den Einschränkungen der Landesregierung entschiedener entgegenzustellen?

Diese Debatte gab es – wie in anderen Teilen der Gesellschaft auch. Wir hatten Mitte März den Konsens, den Lockdown zum Schutze aller mitzumachen, während sich die Positionen nun stärker unterscheiden. Angefangen bei den Vorsichtigen, die uns mahnen, auf das Singen in geschlossenen Räumen zu verzichten, um die Schwächsten zu schützen. Bis hin zu Menschen, die sehr forsch sind und auf jedweden Schutz verzichten wollen. Was ich als unangebracht empfunden habe, war der Vorwurf innerhalb der Kirche, wir hätten gekuscht und damit unseren Auftrag missachtet. In diesem Zusammenhang ist das Wort der Systemrelevanz geradezu hochgespielt worden. Und zwar dergestalt, dass die Kritiker betont haben: Jetzt zeigt sich, dass die Kirche gar nicht relevant ist. Relevant seien eben nur Busfahrer, Pflegerinnen und Verkäuferinnen – und auf die Kirche könne man im Notfall auch verzichten. Dies verstehe ich anders: Der Halt, der Trost und die Ermutigung, die Kirche in der Ausnahmesituation geboten hat und noch bietet, waren und sind für viele Menschen ebenso relevant.

Auch über das Singen im Gottesdienst gehen die Meinungen auseinander. Einige sagen, dass ein Gottesdienst ohne Gesang gar nicht denkbar sei, andere meinen, dass darauf in dieser Zeit sehr wohl verzichtet werden müsse. Wie ist Ihre Haltung?

Singen ist ein elementarer Ausdruck des Glaubens, den ich für unverzichtbar halte. Von daher ist ein Gottesdienst ohne Gesang kaum vorstellbar. Die entsprechenden Formate, die ich bisher erlebt habe, sind wirklich ärmer, wenn dieses Element fehlt. Das gilt auch, wenn vorne nur ein Solist singt. Als Gemeindemitglied möchte ich aus vollem Hals singen und Gott loben können. Auf der anderen Seite gibt es Untersuchungen, aus denen hervorgeht, dass von lautem Sprechen und Singen in geschlossenen Räumen eine erhöhte Infektionsgefahr ausgeht. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es anders als in anderen Bundesländern aber keine Rechtsverordnung zum Singen in Zeiten von Corona. Wir würden uns demnach nicht strafbar machen, wenn wir singen. Dennoch halte ich die Handlungsempfehlung der Nordkirche, in geschlossenen Räumen darauf zu verzichten, für sinnvoll. Was sich sehr bewährt hat in den vergangenen Monaten, ist der Ansatz, Gottesdienste open air zu feiern. Dort können wir dann singen, weil die Ansteckungsgefahr deutlich geringer ist. Hinzu kommt der Effekt, dass wir einladender wirken, dass Menschen von der Seite zugucken und den Gottesdienst erleben können, die sonst niemals an die Kirchentür gekommen wären.

Inwiefern denken Sie darüber nach, neue, digitale Gottesdienst-Formate weiterlaufen zu lassen, auch wenn Corona irgendwann kein Thema mehr sein sollte. Manch einer guckt gerade im Winter vielleicht doch lieber am Sonntagmorgen den Livestream im Schlafanzug, anstatt sich auf eine kalte Kirchenbank zu setzen.

Es gibt eine Untersuchung, der zufolge bei uns in der Nordkirche viermal mehr Menschen unsere digitalen Gottesdienst-Angebote angeklickt haben, als sonst Besucherinnen und Besucher in der Kirche sind. Wobei man nie genau weiß, wie lange ein User im Internet dann wirklich dabei bleibt. Aber dennoch ist die Zahl erstaunlich. Sie zeigt auch, dass es bei den Menschen ein Bedürfnis nach digitalen Formaten gibt. Gerade, wenn sich der Gottesdienst vom Pastor vor Ort im Livestream verfolgen lässt. Das werden wir auch nach Corona weiter umsetzen.

Sie sind seit einem Dreivierteljahr Bischof des Sprengels Mecklenburg und Pommern in der Nordkirche, und sie hatten sich die Entscheidung für dieses Amt damals nicht ganz leicht gemacht. Wie sind Ihre ersten Erfahrungen?

Ich habe den Schritt, Bischof zu werden, keine Minute bereut. Ich habe in den vergangenen Monaten so viel Reichtum an Glauben, an Kreativität und an Kultur in allen Facetten in unseren rund 380 Kirchengemeinden im Land erlebt, erfahre beinahe täglich, wie gerade auch unsere vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Engagement und guten Ideen das Evangelium in unsere Zeit übersetzen und als gute Botschaft lebendig werden lassen. Symptomatisch dafür war für mich das Motto der Greifswalder Bachwoche „Dennoch…“ – dieses beinahe trotzige Gottvertrauen besonders in Corona-Zeiten. Das passt gut zur Kirche in unserem Land mit zahlenmäßig zwar wenigen Mitgliedern, aber einem beeindruckenden Glaubensleben. Aktuell führen wir aber auch eine Debatte, wie wir mit unseren sinkenden Einnahmen umgehen werden.

Meinen Sie gesunkene Kirchensteuer-Einnahmen, weil immer weniger Menschen noch Mitglied der Kirche sind, oder die finanziellen Einbußen aufgrund der coronabedingten Kurzarbeit?

Beides. Die Einbrüche durch Corona verschärfen noch, was die sinkenden Mitgliederzahlen an Mindereinnahmen ohnehin bedeuten.

Wir gehen Sie damit um?

Die Landessynode hat einen Prioritätenprozess angeregt. Wir müssen als Kirche also überlegen, was uns das Wichtigste ist. Im Umkehrschluss müssen wir so zugleich Bereiche identifizieren, für die wir in Zukunft weniger Geld ausgeben. Dieser breit angelegte Prozess soll bis zum Jahr 2032 laufen. Kein Bereich wird verschont bleiben. Die Frage muss lauten: Wie kriegen wir Verkündigung und Seelsorge, also unsere Arbeit, mit deutlich geringeren Mitteln effektiv hin.

Heißt das, dass Sie künftig mehr baufällige Dorfkirchen als bisher aufgeben werden?

Wir werden uns im Sinne einer guten Haushalterschaft darüber verständigen müssen. Etwa zehn Prozent aller Kirchen und Kapellen im Land müssen dringend instand gesetzt werden, gleichzeitig schrumpft die Zahl der Kirchenmitglieder. Die Last der vielen Gebäude und Friedhöfe bindet Kräfte und wirkt mancherorts geradezu bedrückend. Wir erleben aber in vielen Dörfern, dass Menschen, die kirchlich gar nicht gebunden sind, sich zu Fördervereinen zusammenschließen, um daran mitzuwirken, dass das Gebäude trotzdem erhalten bleibt, weil dies oft den Mittelpunkt ihres Ortes bildet. Meistens ist es zugleich das größte und schönste Gebäude im Dorf. Solche Zusammenschlüsse unterstützen wir, wo immer es geht. Zumal der Seniorennachmittag oder die Kinderbibelwoche der Kirchengemeinde oft die einzigen Angebote in kleinen Ortschaften sind, in denen der letzte Bäckerladen dicht gemacht hat. Kirche ist dann auch der einzige Raum für Kultur. So denken wir verstärkt über alternative Nutzungsformen für diese Kirchengebäude nach. Dennoch wird das alles nicht für unsere vielen Dorfkirchen in Mecklenburg-Vorpommern genügen. Aber natürlich werden wir alle Anstrengungen unternehmen, damit möglichst viele Kirchen erhalten bleiben.

Von Benjamin Fischer