Nach der Kultur sollen auch im Sport Mecklenburg-Vorpommerns die Corona-Regeln gelockert werden. Das Kabinett ist am Mittwoch zu einer weiteren Sondersitzung zur Pandemie-Lage in Schwerin zusammengekommen, um darüber zu beraten – und die Landesverordnung anzupassen. Bereits in der Vorwoche hatte sich der Landtag dafür ausgesprochen, Sportverbänden und -vereinen wieder landesweit einen umfassenden Wettkampfbetrieb zu ermöglichen.

Gegen 13 Uhr wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) in einem Livestream über die Ergebnisse der Kabinettsitzung informieren. Hier können Sie diesen verfolgen:

Wieder Zuschauer für Spiele bei Profiligen?

Ob die Landesregierung am Mittwoch auch schon grünes Licht für Zuschauer bei Spielen der Profiligen gibt, ist indes fraglich. Im Gegensatz zu Ländern wie Sachsen-Anhalt oder Bayern sind in Mecklenburg-Vorpommern bei der aktuellen Infektionslage Zuschauer nicht zugelassen. Die Regierung wartet dem Vernehmen nach auf die Vereinbarung einheitlicher Standards für alle Bundesländer, an denen die Staatskanzleien noch arbeiten.

Von OZ/pr