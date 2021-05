Wie ändern sich die Corona-Regeln für Geimpfte in MV? Darum geht es am heutigen Dienstag in der Kabinettssitzung des Landes. Nachdem ein Unternehmer aus Potsdam mit einem Zweitwohnsitz auf Rügen gegen das Einreiseverbot geklagt hat, sollten die Regeln angepasst werden. Verfolgen Sie hier die Ergebnisse im Livestream.