Schwerin

Nach dem starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen auch in MV hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Donnerstag zu einer Krisensitzung gerufen. Teilnehmer rechnen damit, dass sie wegen der hohen Infektionszahlen den totalen Lockdown plant. Am Mittwoch hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales 298 neue Corona-Fälle in MV gemeldet – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Erste Ergebnisse sind schon durchgesickert: So schnell plant MV den kompletten Corona-Lockdown.

Ab etwa 12.45 Uhr gibt Schwesig ein Statement zur aktuellen Lage ab. Wir berichten hier im Livestream aus der Staatskanzlei in Schwerin.

Von OZ