Livestream um 18 Uhr: Was bedeuten die Beschlüsse aus dem Bund-Länder-Gipfel für MV?

Schwerin/Berlin

Wie soll es angesichts der steigenden Corona-Fälle in Deutschland weitergehen? Dieser Frage wollen die Regierungschefinnen und -chefs gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Videokonferenz nachgehen. Anschließend will sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) live dazu äußern.

Voraussichtlich wird es auch weiter um das Thema Impfen und damit einhergehenden Erleichterungen gehen. In der Debatte um mehr Rechte für Geimpfte hat sich Schwesig dagegen ausgesprochen, Impfskeptikern zu drohen. „Es ist wichtig, dass sich noch mehr Menschen in Deutschland impfen lassen, damit wir gut durch den Herbst und den Winter kommen“, sagte sie am Montag. Sie halte jedoch nichts davon, jetzt auf Drohungen zu setzen. „Wir müssen fürs Impfen werben.“

Geimpfte hätten zwei klare Vorteile, erklärte Schwesig: „Sie und ihre Angehörigen sind besser gegen Corona geschützt.“ Und sie müssten sich nicht testen lassen. „Es wird wieder mehr Testpflichten geben, wenn die Corona-Zahlen steigen.“ Ihr pflichtete Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet bei.

Offene Fragen zu Lockdown und kostenpflichtige Tests

Für Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gibt es zwei Alternativen, falls zunehmende Infektionen wieder Beschränkungen erforderlich machen: „Ein Lockdown für alle, den ich nicht für vertretbar halte, oder eben Beschränkungen für diejenigen, die keine Impfung haben, obwohl diese seit langem empfohlen wird.“

Zur Diskussion, ob Corona-Tests künftig Geld kosten sollten, sagte Schwesig, ein solcher Schritt könne nur mit entsprechend großem zeitlichen Vorlauf getan werden. „Es muss möglich sein, sich vorher noch impfen zu lassen, bevor eine solche Maßnahme in Kraft tritt.“

Schwesig spricht live über Corona-Beratung

Was genau am Dienstag beschlössen wurde, wird Schwesig um 18 Uhr live aus der Staatskanzlei in Schwerin verkünden. Ihr Statement können Sie hier live mitverfolgen.

Von OZ