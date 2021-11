Schwerin

Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen und der Notwendigkeit von mehr Impfungen beraten Vertreter von Land und Kommunen am Dienstag (17 Uhr) in einem Online-Impfgipfel weitere Schritte. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will, dass die Impfzentren wieder hochgefahren werden. Erste Kommunen haben bereits damit begonnen.

Offen ist jedoch noch, wer dies in welchem Umfang bezahlt. Ebenfalls soll besprochen werden, welchen Gruppen eine Booster-Impfung angeboten wird – allen Menschen, deren Impfung ein halbes Jahr zurückliegt – oder nur über 70-Jährigen, wie von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen.

Zu den Ergebnissen will im Anschluss Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) live aus der Schweriner Staatskanzlei ein Statement abgeben. Es wird voraussichtlich gegen 20 Uhr vor die Kamera treten. Hier können Sie dann alles verfolgen:

Sollte Ihnen der Stream nicht richtig angezeigt werden, können Sie ihn auch auf der Facebookseite der Staatskanzlei mitverfolgen.

Von OZ