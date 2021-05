Der Corona-Lockdown in MV wirkt: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land liegt seit mehreren Tagen unter 100. Am Dienstag hat der MV-Gipfel neue Lockerungen beschlossen. Die Pressekonferenz zum Nachschauen.

Die Landesregierung von MV berät am Dienstag über Lockerungsschritte in der Corona-Pandemie. Die Ergebnisse des Corona-Gipfels werden voraussichtlich im Anschluss in einem Livestream vorgestellt (Symbolbild). Quelle: Jens Büttner/dpa