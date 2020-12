Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern will das private Reisen innerhalb Deutschlands verringern. Wer künftig in ein Risikogebiet fährt, soll nach der Rückkehr in Quarantäne müssen, hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) angekündigt. Ausnahmen gibt es für Reisen zur Kernfamilie.

Die Details hat Schwesig bei einer Sonder-Kabinettssitzung am Freitag besprochen. Ab etwa 16.30 Uhr will sie sich zu den Ergebnissen äußern. Verfolgen Sie das Video dazu hier live aus der Staatskanzlei in Schwerin.

🔴 LIVE Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Posted by Staatskanzlei MV on Friday, December 18, 2020

Anschließend wurde sie dafür kritisiert. Die Linke sprach von Aktionismus: Entweder gehen alle in Quarantäne, die aus einem Hochrisikogebiet kommen – dies auch innerhalb des Landes MV – oder man belässt es bei den aktuell bestehenden Regelungen. „Wir sind für Letzteres“, sagte Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg.

