Liveticker: Großbrand in Schweinezuchtanlage in Alt Tellin

Alt Tellin: Großbrand in Schweinezuchtanlage – vier Ställe mit 5000 Schweinen in Flammen

Feuer in Europas größter Schweinezuchtanlage in Alt Tellin bei Jarmen: Wie die Polizei berichtet, sollen vier Ställe in Flammen stehen. Die Rauchsäule steigt 500 Meter in den Himmel – und ist laut Augenzeugen fast von Greifswald aus zu sehen. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz.