In mehreren Orten Mecklenburg-Vorpommerns ist am Vormittag der Strom ausgefallen. Keinen Strom gab und gibt es derzeit beispielsweise in Teilen von Kritzmow und Stäbelow bei Rostock. Störungsmeldungen registriert der Anbieter Edis zudem u.a. in Dierhagen, Börgerende, Bargeshagen, Sanitz, Rövershagen, sowie Wolgast und Neustrelitz. Der Grund für die Stromausfälle sei vermutlich der Sturm.