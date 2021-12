Kühlungsborn

Dieser Sonntag wird in die Chronik von Kühlungsborn eingehen: Im Ostseebad findet der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt statt. Dabei geht es um einen Grundstücksverkauf neben der Villa Baltic in Kühlungsborn West, über den eigentlich die Stadtvertreter beschließen könnten. Doch diese stimmten mehrheitlich dafür, die Bürger entscheiden zu lassen.

Die Frage, um die es geht, lautet: „Soll die Stadt Ostseebad Kühlungsborn zur Erhaltung und denkmalgeschützten Sanierung der Villa Baltic, des historischen Vorplatzes und zur Herstellung der öffentlichen Zugänglichkeit der Villa Baltic einen Teil des Baufeldes der ehemaligen Schwimmhalle (B-Plan Nr. 16) zur Errichtung eines Hotels mit Gastronomie, Einzelhandel und einem Veranstaltungsaal zum vollen Verkehrswert veräußern?“

So läuft der Bürgerentscheid

Wie der Bürgerentscheid in Kühlungsborn läuft, wie die Stimmung im Ostseebad ist, was die Entscheidungen bedeuten und welche Geschichte sich hinter der Villa Baltic versteckt, erfahren Sie ab 12 Uhr in unserem Liveticker hier:

Von OZ