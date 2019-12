Am Hauptbahnhof - Liveticker aus Rostock: So laufen AfD-Demo und Gegenproteste am Montagabend

Großeinsatz für die Polizei: Am Montagabend hat die AfD zur Kundgebung am Rostocker Hauptbahnhof geladen. Sechs Gegendemonstrationen sind angemeldet. Erwartet werden mehrere Hundert Teilnehmer. Wir berichten ab 17 Uhr live von der Andacht und danach vom Demo-Geschehen.