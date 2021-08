Bereits zum 20. Mal lädt der Technik-Verein Pütnitz an diesem Wochenende zum Ostblock-Fahrzeugtreffen ein. Los ging es am Freitag mit einer Ausfahrt der Oldtimer. Höhepunkte sind am Samstag die Fahrzeugparade und das Feuerwerk. Die OZ berichtet ab vormittags live vom Gelände. Seien Sie hier mit dabei.