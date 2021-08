Pütnitz

Lange wurde gebangt, ob das 20. Ostblock-Fahrzeugtreffen in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten in diesem Jahr trotz anhaltender Corona-Pandemie stattfinden kann. Doch ab diesem Freitag (27. August) ist es soweit: Rund 5000 Technik-Freaks rücken mit ihren rund 2000 historischen Fahrzeugen an.

Die Organisatoren rechnen mit bis zu 7000 Besucherinnen und Besuchern. Von Mopeds, Personenautos über Traktoren und Bussen bis hin zu Panzern bekommen diese wieder alles zu sehen, was knattert, qualmt und auf Rädern oder Ketten rollt.

Ausfahrt am Freitag ab 15.30 Uhr

Die OZ berichtet hier live von der Veranstaltung. Los geht es am Freitag mit einer Ausfahrt der Oldtimer über Ribnitz-Damgarten nach Dierhagen. Start ist gegen 15.30 Uhr.

Der Technik-Verein Pütnitz lädt zum 20. Ostblock-Fahrzeugtreffen ab Freitag ein. Bis zu 2000 historische Fahrzeuge werden erwartet. Am Sonnabend wird ein Höhenfeuerwerk von einem Ponton aus gezündet. Welche Highlights die Besucherinnen und Besucher noch erwarten dürfen.

Der Technik-Verein Pütnitz lädt vom 27. bis 29. August zum 20. Ostblock-Fahrzeugtreffen ein. Bis zu 5000 aktive Teilnehmer und 2000 historische Fahrzeuge werden erwartet. Die OZ ist live dabei. Herzlich Willkommen zu unserem Ticker!





