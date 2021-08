Bereits zum 20. Mal lädt der Technik-Verein Pütnitz an diesem Wochenende zum Ostblock-Fahrzeugtreffen ein. Los ging es am Freitag mit einer Ausfahrt der Oldtimer. Einer der Höhepunkte war am Samstag die Fahrzeugparade – trotz schlechtem Wetter. Die OZ hat live vom Gelände berichtet.