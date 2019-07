Lübtheen

Wegen des Waldbrandes bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern haben rund 500 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Neben den bereits evakuierten Orten Jessenitz und Alt Jabel wird nun auch die Ortschaft Trebs evakuiert. An gleicher Stelle hatte es erst vor wenigen Tagen gebrannt. Am Freitag gaben die Behörden allerdings Entwarnung und teilten mit, das Feuer sei gelöscht. Am Sonntag brannte es nun erneut und in deutlich größerem Ausmaß.

Wir berichten live im Ticker:

Die Löscharbeiten beim Waldbrand nahe Lübtheen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet darum, das Gebiet um den Einsatzraum nach Möglichkeit weit zu umfahren.

Auch in Berlin sorgt der Waldbrand für Brandgeruch. Wegen der Rauchentwicklung waren auch Menschen in Brandenburg und im Norden Sachsen-Anhalts aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Riegelstellung vor Jessenitz-Werk bleibt verstärkt,das heißt, die Einsatzkräfte errichten eine Wasserwand, um das Feuer von der Ortschaft fernzuhalten. Der Löschpanzer wässert die Wege um den Munitionszerlegebetrieb Jessenitz. Die Einwohner werden gebeten, vor Ort auf Lautsprecherdurchsagen zu achten. Die Riegelstellung in Alt Jabel bleibt ebenfalls bestehen.





Zurzeit sind mehr als 350 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei und anderen Institutionen im Einsatz. Weitere Kräfte aus anderen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns, sowie aus Niedersachsen, sind angefordert. Gegen 9 Uhr rückt eine Brandschutzeinheit aus Niedersachsen mit rund 120 Kräften an. Um 9 Uhr starten zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei, zwei weitere sind von der Bundeswehr angefordert.



Das Bodenfeuer in einem Waldstück bei Lübtheen hat eine Fläche von mehr als 430 Hektar erreicht. Mit der Evakuierung der Ortschaft Trebs wurde um 7 Uhr begonnen, teilt die Einsatzleitung nun mit.





A m Sonntag brannte es erneut bei Lübtheen.

Die Katastrophenwarnung (vor allem wegen Rauchs) gilt für ein riesiges Gebiet, das sich bis Berlin erstreckt.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

RND