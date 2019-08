Ab heute präsentiert der Rostocker Hof zur Hanse Sail eine Ausstellung von Gemälden großer Windjammer. Die imposanten Legenden der Meere hat der aus Heidenheim stammende Künstler Matthias Wunsch (43) romantisch-realistisch auf Papier gebannt. Eines seiner Bilder zeigt die Begegnung der russichen Segelschiffe „Sedov“ und „Kruzenshtern“.



Der Maler hat sich für seine Bilderserien auf verschiedenen Seereisen inspirieren lassen. Er war mehrfach Gast auf den Viermastbarken „Sedov“ und „Kruzenshtern“ und malt die Schiffe in natürlicher Umgebung, bei stürmischer See oder auch mit vollen Segeln bei Sonnenschein. In zahlreichen Ausstellungen in Wien, Berlin, London und am Bodensee waren die Gemälde von Matthias Wunsch schon zu sehen.



Eröffnung der Ausstellung in Anwesenheit des Künstlers am 6. August um 11.00 Uhr im Atrium des Rostocker Hofes.